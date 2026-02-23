Mexique : l’armée déploie 2 500 soldats après la mort du chef de cartel El Mencho

Le gouvernement mexicain a dépêché 2 500 militaires supplémentaires dans la partie occidentale du pays, a indiqué le ministre de la Défense, Ricardo Trevilla, lundi 23 février. Cette initiative est présentée par les autorités comme une réponse visant à freiner une montée de violences survenue après la mort du chef de file d’un puissant cartel de la drogue.

Le renfort intervient à la suite de l’opération militaire de dimanche qui a entraîné la mort de Nemesio Oseguera — connu sous le nom d’El Mencho —, dirigeant du Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). L’élimination de ce chef a été suivie, selon le gouvernement, d’une recrudescence d’actes violents dans plusieurs secteurs.

Selon le ministère de la Défense, l’État de Jalisco comptait déjà près de 7 000 soldats déployés sur son territoire. Les nouvelles unités viennent donc renforcer cet effectif afin d’accroître la capacité de contrôle et de prévention dans les zones les plus affectées.

La présidente Claudia Sheinbaum, interrogée lors d’une conférence de presse, a précisé qu’aucune force militaire américaine n’avait participé directement à l’opération. Elle a toutefois souligné l’existence d’un important partage de renseignements entre Mexico et Washington.

Mesures et enjeux sécuritaires

Les autorités présentent ce mouvement de troupes comme une mesure dissuasive destinée à limiter les représailles et à sécuriser les axes sensibles où le CJNG exerce une forte influence. Le renforcement vise aussi à stabiliser les territoires touchés par les affrontements et à protéger les civils.

Le gouvernement n’a pas fourni de calendrier précis concernant la durée de ce déploiement ni les modalités opérationnelles détaillées. Les prochains jours seront observés de près pour évaluer si cette montée en puissance des forces armées permettra de réduire l’intensité des violences liées au trafic de stupéfiants.