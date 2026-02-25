Mexique : Gianni Infantino,«très tranquille» sur l’accueil du Mondial 2026

Gianni Infantino, à la tête de la Fédération internationale de football, a déclaré mardi 24 février ne pas être inquiet quant à la tenue de certains matchs de la Coupe du monde 2026 au Mexique, alors que le pays a connu une série d’affrontements après la mort d’un important trafiquant de drogue.

Interrogé par l’AFP à Barranquilla, dans le nord de la Colombie, le dirigeant a fait part de sa confiance : selon lui, la situation est sous contrôle et les conditions seront réunies pour que l’événement se déroule dans de bonnes dispositions.

Ces propos constituent ses premières réactions publiques depuis les violences qui ont éclaté dimanche et touché plusieurs régions du Mexique.

Parmi les villes affectées figure Guadalajara, située à l’ouest du pays, qui est programmée pour accueillir quatre rencontres lors du Mondial 2026.

Assurances et contexte

Face à l’inquiétude soulevée par ces incidents, Infantino a privilégié le ton rassurant, soulignant la préparation des organisateurs et la solidité des dispositifs prévus autour de la compétition.

Ses déclarations interviennent au moment où les autorités mexicaines et les responsables internationaux examinent l’impact des récents troubles sur la sécurité des stades et des délégations impliquées dans le tournoi.