Méthane : la Nouvelle‑Zélande accusée de «déni climatique» après la baisse de ses objectifs

En Brève

Des défenseurs de l’environnement ont accusé dimanche 12 octobre le gouvernement néo-zélandais de « déni complet du changement climatique » après la révision à la baisse de ses objectifs de réduction des émissions de méthane. Le nouveau plan prévoit une diminution des émissions de méthane comprise entre 14 % et 24 % d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2017, contre un objectif antérieur fixé entre 24 % et 47 %. Cette réorientation, qui vise la réduction des émissions de méthane tout en conciliant enjeux économiques, a été saluée par le secteur agricole, selon l’AFP.

