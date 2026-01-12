Accueil En Brève Meta demande à l’Australie de lever l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

Le géant technologique américain Meta a demandé, lundi 12 janvier, à l’Australie de revenir sur son interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, tout en indiquant avoir bloqué plus de 544 000 comptes en application de la nouvelle loi. « Cela dit, nous appelons le gouvernement australien à collaborer de manière constructive avec l’industrie, afin de trouver une meilleure solution, par exemple en incitant l’ensemble du secteur à relever le niveau en matière de sécurité, de protection de la vie privée et d’expériences en ligne adaptées à l’âge, plutôt que d’imposer des interdictions générales », a-t-il déclaré dans un communiqué cité par l’AFP. Entrée en vigueur le 10 décembre, cette législation obligera, pour la première fois au monde, des plateformes comme Facebook et Instagram (filiales de Meta), YouTube, TikTok, Snapchat et Reddit à interdire l’accès aux utilisateurs australiens de moins de 16 ans; y figurent également les services de streaming Kick et Twitch ainsi que les réseaux Threads et X.