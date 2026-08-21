Mercato: Ronaldinho sort de sa retraite et rejoint Ravenne à 46 ans

Onze ans après avoir disputé son dernier match officiel, Ronaldinho va renouer avec le football. La légende brésilienne s’est engagée avec Ravenne, pensionnaire de Serie C italienne, avec un objectif aussi symbolique qu’ambitieux : inscrire le 300e but de sa carrière.

Ronaldinho n’en a pas fini avec le football. À 46 ans, l’ancien Ballon d’Or 2005 a annoncé jeudi son retour à la compétition en rejoignant Ravenne, club de troisième division italienne. Retiré des terrains depuis 2015, le Brésilien souhaite apporter son expérience à une équipe qui nourrit de grandes ambitions.

Présenté officiellement par son nouveau club, Ronaldinho a entretenu le suspense sur une éventuelle apparition en match. « Seul l’entraîneur le sait », a-t-il expliqué, tout en assurant être en bonne condition physique. Le Brésilien nourrit surtout un rêve personnel : atteindre la barre symbolique des 300 buts. « Si je pouvais marquer mon 300e but, ce serait encore plus remarquable », a-t-il confié.

Un retour aux ambitions sportives

Propriétaire de Ravenne depuis 2024, Ignazio Cipriani assure que la venue de Ronaldinho ne relève pas d’une simple opération de communication. Le Brésilien deviendra également actionnaire du club.

Ravenne, troisième de son groupe de Serie C la saison dernière, vise une remontée en Serie B, qu’il n’a plus fréquentée depuis 2008. Ronaldinho ne participera toutefois pas à la première rencontre de la saison face à Reggiana.