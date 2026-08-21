Afrique : moins de 10 % de la valeur mondiale captée dans la plupart des filières arboricoles

Selon Landscape Alliance, le continent fournit une part majeure du cacao, du karité, de l’anacarde et de la gomme arabique, mais transforme encore trop peu ces produits pour en retenir davantage de valeur.

L’Afrique capte moins de 10 % de la valeur du marché mondial pour la plupart des produits issus des arbres qu’elle fournit, selon un rapport de Landscape Alliance annoncé le 7 août 2026 à Nairobi. L’organisation, qui réunit le Centre de recherche forestière internationale et le Centre mondial d’agroforesterie, appelle à renforcer la transformation locale, l’innovation et les politiques industrielles afin d’accroître les revenus tirés de ces filières.

Le rapport, intitulé Tree-powered bioeconomies in Africa, cite six produits pour lesquels l’Afrique occupe une place de premier plan : le cacao, le karité, l’anacarde, la gomme arabique, le baobab et l’huile d’argan. Selon les données présentées par Landscape Alliance, le continent fournit environ 70 % des fèves de cacao mondiales, jusqu’à 90 % de la gomme arabique et plus de la moitié des noix de cajou.

Ces cultures et autres produits arboricoles occupent plus de 100 millions d’hectares en Afrique. Les auteurs classent onze pays d’Afrique subsaharienne parmi les économies dépendantes de ces produits : sept reposent principalement sur une seule filière et quatre sur plusieurs. Ils estiment aussi que jusqu’à 44 % des fruits périssables issus des arbres, notamment les mangues, les avocats et les agrumes, sont perdus chaque année dans de nombreux pays du continent.

Le seuil de 10 % ne désigne donc ni la part de l’Afrique dans toute l’économie forestière mondiale ni la valeur de l’ensemble de ses ressources naturelles. Il correspond, dans le rapport, à la part de valeur mondiale captée pour la plupart des produits arboricoles étudiés, alors que le continent assure une fraction importante de leur production.

La transformation locale au cœur de l’écart de valeur

Landscape Alliance attribue cet écart au poids encore limité de la transformation, de la fabrication de produits finis et des activités industrielles à plus forte valeur ajoutée sur le continent. Une grande partie des matières premières est exportée avant les étapes qui génèrent les marges les plus élevées, notamment le raffinage, le conditionnement, la formulation de produits alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques et leur commercialisation.

Lors d’un forum organisé à Nairobi le 23 juin 2026, des responsables publics, chercheurs et investisseurs avaient déjà défendu la même orientation, selon l’agence publique Kenya News Agency. Les participants avaient demandé davantage d’investissements dans les infrastructures de transformation, la recherche appliquée, le financement des entreprises et l’accès aux marchés afin de convertir les ressources forestières et agroforestières en produits et emplois à plus forte valeur.

Le rapport estime que la progression de la demande intérieure et les échanges dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine pourraient offrir des débouchés supplémentaires. Il souligne toutefois que l’augmentation de la valeur captée dépend aussi de chaînes d’approvisionnement capables de réduire les pertes après récolte, d’améliorer la qualité et la traçabilité et de mieux associer les producteurs aux revenus générés.

Les auteurs lient également cette stratégie à la gestion durable des terres : l’expansion de certaines cultures arboricoles peut soutenir les revenus ruraux, mais elle peut aussi accentuer la déforestation et l’érosion de la biodiversité lorsqu’elle n’est pas encadrée. Le rapport recense seulement trois politiques nationales globales de bioéconomie en Afrique, en Afrique du Sud, en Namibie et en Éthiopie, ainsi qu’une stratégie régionale en Afrique de l’Est et treize pays dotés de politiques indirectement liées à ce secteur.