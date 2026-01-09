Accueil En Brève Mer Noire : l’Ukraine accuse la Russie d’avoir attaqué deux cargos, un marin syrien tué

Le vendredi 9 janvier, l’Ukraine a accusé l’armée russe d’avoir frappé à l’aide de drones deux cargos en mer Noire, entraînant la mort d’un marin syrien, après plusieurs attaques similaires ces dernières semaines. Sur Telegram, le vice-Premier ministre Oleksiï Kouleba a indiqué que le navire transportant ce membre d’équipage se trouvait à proximité du port d’Odessa au moment de l’attaque, tandis que le second bateau, en route vers le port ukrainien de Tchornomorsk pour être chargé en céréales, pourrait avoir fait des blessés selon des informations préliminaires.