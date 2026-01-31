Mélanie Thierry avait déjà collaboré avec Lulu Gainsbourg avant de chanter avec Raphaël

21 janvier 2026 : la chaîne CStar diffuse La vraie famille, un drame porté par Mélanie Thierry dans lequel elle incarne Anna, une mère d’accueil confrontée à la douleur de la séparation lorsqu’un père biologique souhaite récupérer la garde de l’enfant qu’elle élève.

Le film aborde des thèmes de tension familiale tels que l’amour, la loyauté et les fractures entre proches, et offre un rôle central à l’actrice, reconnue pour sa capacité à porter des personnages aux émotions complexes.

Au-delà de ce rôle récent, Mélanie Thierry possède un parcours artistique qui croise cinéma et musique : elle a participé à des projets musicaux notables, notamment aux côtés de Lulu Gainsbourg et, plus tard, de Raphaël.

Mélanie Thierry : du cinéma à la musique, un parcours en actes

En 2011, Lulu Gainsbourg publie l’album hommage From Gainsbourg to Lulu, une relecture des œuvres de Serge Gainsbourg rassemblant des artistes internationaux. Parmi les invités figurent Vanessa Paradis, Johnny Depp, Scarlett Johansson, Marianne Faithfull, Iggy Pop et Rufus Wainwright. Mélanie Thierry participe au titre Ne dis rien, apportant une présence vocale jugée fragile et habitée, conforme à la tonalité intime recherchée par l’auteur de l’album.

Cette collaboration n’était pas présentée comme une performance vocale académique mais comme une contribution expressive. Dans une interview de 2021, Mélanie Thierry déclarera : « On s’en fiche de chanter faux, il faut juste se débarrasser de sa pudeur », illustrant son approche de la musique comme prolongement émotionnel du jeu d’acteur.

Par la suite, elle a repris l’exercice en duo avec Raphaël, son compagnon depuis le début des années 2000. Le couple, discret sur sa vie privée, a fondé une famille et accueille trois enfants. Leur collaboration musicale se manifeste ponctuellement : le public a retenu la présence du couple dans le clip Caravane ainsi que la participation de Mélanie Thierry sur le titre La question est why figurant sur l’album Anticyclone (2017).

Sur le plan cinématographique, Mélanie Thierry a également intégré la musique à son travail d’actrice. En 2021, elle apparaît dans Tralala des frères Larrieu, présenté en séance de minuit au Festival de Cannes. Dans cette comédie musicale décalée, elle chante pour la première fois dans un cadre cinématographique assumé et s’est préparée aux côtés de la chanteuse Jeanne Cherhal lors des répétitions.

Formée initialement comme mannequin, Mélanie Thierry s’est peu à peu orientée vers le cinéma d’auteur avant d’apparaître dans des productions internationales. Discrète sur sa vie privée, elle privilégie le travail et la construction d’une filmographie variée, mêlant registres exigeants et incursions musicales.