Mel Charlot révèle un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques

Mel Charlot, jurée connue de Danse avec les stars, a confié sur le podcast Femmes les difficultés qu’elle rencontre pour agrandir sa famille et le diagnostic médical qui complique sa fertilité. Maman d’un garçon prénommé Matéo, qu’elle décrit comme son « bébé miracle », la chorégraphe et directrice artistique a expliqué vouloir un deuxième enfant mais faire face à des obstacles liés à un trouble hormonal identifié par des médecins.

Lors de cet entretien, Mel Charlot a raconté comment le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) a bouleversé son projet de maternité. Elle rapporte que son médecin lui avait expliqué qu’elle n’aurait « probablement jamais d’enfant », une annonce qu’elle dit avoir reçue avec émotion. Malgré ce pronostic, elle est devenue mère de Matéo, ce qui lui a donné un soulagement personnel et la qualifie aujourd’hui de « bébé miracle ».

La jurée a précisé que, malgré cette première grossesse, elle et son mari rencontrent des difficultés pour concevoir un second enfant. Elle a évoqué les efforts qu’ils mènent au quotidien, notamment des changements d’hygiène de vie et le recours à des produits qu’elle juge « naturels », en expliquant sa réticence à multiplier les médicaments. Elle a dit continuer ce « cheminement » pour soutenir ses chances de retomber enceinte tout en poursuivant ses engagements professionnels.

Un diagnostic et des conséquences sur la vie personnelle et professionnelle

Le SOPK est présenté par Mel Charlot comme la cause principale de ses difficultés actuelles de fertilité. Dans son récit, ce trouble hormonal a perturbé l’ovulation et accru les risques entourant la grossesse, sans toutefois empêcher la survenue de la première maternité. Elle évoque la contradiction entre le pronostic initial reçu et la naissance de son fils, soulignant l’impact émotionnel de ces annonces médicales.

Outre les répercussions sur la capacité à concevoir, Mel Charlot dit avoir subi des conséquences physiques liées au SOPK, notamment une prise de poids significative. Cette évolution corporelle l’a amenée à douter avant d’accepter une proposition pour Danse avec les stars. Elle raconte : « Quand j’ai commencé Danse avec les stars, ils m’ont dit : ‘On aimerait que tu danses’, j’ai eu une hésitation ». Elle explique que son rôle s’est adapté à son corps actuel et à son parcours : « Je ne suis plus la performeuse que j’étais avant parce que je n’ai plus le même corps et je ne suis plus dans la même discipline […] Maintenant, je suis plus dans le côté artistique. Mais j’aime m’amuser et m’entraîner encore ».

Sur le plan personnel, Mel Charlot réaffirme son souhait d’offrir un frère ou une sœur à Matéo et décrit la persistance des obstacles malgré les changements de mode de vie entrepris. Ses propos dans le podcast soulignent la conciliation entre efforts pour la fertilité et obligations professionnelles en tant que chorégraphe et figure médiatique.