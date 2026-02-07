MC Alger publie un point médical sur son effectif de football

La cellule médicale du Mouloudia Club d’Alger a publié un bulletin concernant la situation physique de plusieurs éléments de l’équipe première, destiné à calmer les inquiétudes des supporters. Le club a partagé des informations précises sur trois joueurs qui ont récemment posé question quant à leur disponibilité.

Abdelkader Menezla, touché lors d’un match de la Ligue des champions de la CAF, a passé des examens qui n’ont révélé aucune lésion sérieuse. Les médecins évoquent une douleur liée à une contusion reçue pendant la confrontation avec Al-Hilal : gênante, mais sans signe de gravité nécessitant une inquiétude immédiate.

Pour Chahreddine Boukholda, un examen radiologique est programmé dimanche afin de préciser la nature exacte de la blessure apparue ces derniers jours. Le staff médical indique que, à ce stade, rien ne permet de parler d’un épisode alarmant tout en attendant les résultats complémentaires.

Suivi et rééducation

Réda Halaïmia poursuit, quant à lui, un protocole de soins et de rééducation après une lésion à l’orteil survenue lors de la finale de la Supercoupe d’Algérie. Son rétablissement est suivi de près par l’encadrement médical du club, qui ajuste le programme selon l’évolution.

Dans l’ensemble, le rapport publié par le Mouloudia laisse apparaître une situation maîtrisée ; le staff espère pouvoir compter bientôt sur l’ensemble des joueurs concernés, dès que leur état permettra une reprise normale des entraînements et des matches.