Mbappé forfait pour Islande-France, annonce la FFF

En Brève

Touché de nouveau à la cheville droite lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre l’Azerbaïdjan, vendredi 10 octobre, le capitaine des Bleus Kylian Mbappé est forfait pour le déplacement en Islande lundi 13 octobre, a annoncé dans la nuit l’encadrement de l’équipe de France. Déjà gêné à la cheville droite avec le Real Madrid, Mbappé avait ouvert le score lors de la victoire 3-0 avant d’être remplacé en cours de rencontre après avoir reçu deux coups.

