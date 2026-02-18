Maurice : des Chagossiens débarquent sur l’archipel lors d’une opération coup de force

Le gouvernement de Port‑Louis a publié une protestation officielle après une opération menée lundi 16 février sur l’archipel des Chagos, qualifiant l’intervention d’illégale. Les autorités mauriciennes ont exprimé leur vive inquiétude face à ce qu’elles considèrent comme une atteinte à leur souveraineté.

Selon des participants présents sur place, un groupe de Chagossiens opposés à la rétrocession des îles à Maurice a organisé une arrivée spectaculaire depuis Londres. Les militants ont accosté sur l’archipel en début de semaine, réaffirmant leur refus de voir la zone retournée à l’administration mauricienne.

La délégation était accompagnée d’un ancien élu britannique, dont la présence a été confirmée par des témoins locaux. Les occupants déclarent vouloir établir une « présence permanente » sur les îles, une annonce qui a immédiatement enflammé les tensions diplomatiques autour du dossier.

Une action qui ravive un contentieux ancien

Ce débarquement remet en lumière un conflit de longue date autour du statut des Chagos, déjà source de polémiques et de procédures juridiques internationales. Les protagonistes affirment défendre leurs droits et leur attachement à ces terres, tandis que Port‑Louis dénonce une provocation susceptible d’envenimer les relations avec Londres.

Les réactions se sont multipliées depuis le débarquement, sans qu’à ce stade ne soient annoncées de mesures précises pour régler la situation. Sur place, la présence des nouveaux occupants et leurs intentions affichées maintiennent une atmosphère de forte incertitude autour de l’avenir immédiat de l’archipel.