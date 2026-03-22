Maud Ankaoua : la ville où elle habite a été le théâtre d’un scandale d’inceste

Un dimanche à la campagne revient sur France 2 ce 22 mars 2026 pour un nouvel épisode présenté par Frédéric Lopez, avec Gérémy Crédeville, Hélène de Fougerolles et Maud Ankaoua parmi les invités. Le rendez-vous, enregistré dans un cadre champêtre, propose des échanges centrés sur les parcours de vie et les confidences des personnalités invitées.

Depuis son lancement, l’émission s’est imposée comme un espace télévisuel où des personnalités acceptent de se dévoiler autrement que dans les formats habituels. Loin du tumulte médiatique, les invités évoquent blessures, réussites et étapes marquantes de leur existence, dans une atmosphère intimiste qui vise à favoriser la parole et le témoignage.

Maud Ankaoua figure parmi les trois invités annoncés. Autrice décrite comme ayant plusieurs millions de lecteurs, elle publie des ouvrages centrés sur la quête de sens et la résilience ; ses romans sont régulièrement présentés comme favorisant l’introspection et, selon certaines sources, peuvent être recommandés par des professionnels de santé. Elle réside à Sanary-sur-Mer, sur le littoral varois.

Sanary-sur-Mer : cadre de vie et mémoire d’une affaire

Sanary-sur-Mer est évoquée dans le dossier de l’émission autant pour son attrait touristique que pour le retentissement d’une affaire révélée en 2021. La parution du livre La Familia grande de Camille Kouchner a mis en lumière des accusations d’inceste qui ont profondément marqué l’opinion publique. Dans son ouvrage, Camille Kouchner accuse son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d’avoir agressé sexuellement son frère jumeau durant leur adolescence.

Cette révélation a notamment souligné, selon les éléments publiés à l’époque, une mécanique de silence au sein d’un cercle familial influent et a suscité de vives réactions médiatiques. À Sanary-sur-Mer, ville souvent associée à la douceur de vivre, la diffusion de ces faits a laissé des traces et modifié la perception locale de l’événement.

Installée dans cette commune méditerranéenne, Maud Ankaoua développe une production littéraire centrée sur les thèmes de l’épreuve, de la guérison et de la reconstruction. Ses ouvrages, nourris d’observations sur le vécu et la transformation personnelle, s’inscrivent dans une dynamique que les responsables de l’émission mettent en valeur pour susciter des échanges approfondis.

Sur le plateau de Frédéric Lopez, les trois invités sont programmés pour dialoguer au fil d’un épisode conçu autour de la confidence et de l’écoute. Maud Ankaoua, connue pour sa manière d’aborder des sujets intimes avec précision, partagera cet espace d’échange avec Gérémy Crédeville et Hélène de Fougerolles.

La diffusion de l’épisode est prévue le 22 mars 2026 sur France 2.