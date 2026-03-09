Matt Pokora très tranchant sur Jean-Jacques Goldman : « Il n’avait pas tort »

Matt Pokora et Jean-Jacques Goldman entretiennent un lien artistique marqué par des reprises, des rencontres sur scène et une implication commune au sein des Enfoirés. L’ex-révélé de Popstars, devenu star de la chanson française, a repris un standard de Goldman et évoque aujourd’hui sans détour leur relation, rappelant les croisements entre deux carrières longues de plusieurs décennies.

Le grand public a découvert Matt Pokora via Popstars sur M6, émission qu’il remporte au sein d’un trio qui donnera naissance au groupe LinkUp. Rapidement, Pokora opte pour une carrière solo et confirme sa longévité au fil des albums, en multipliant aussi les reprises de figures de la chanson française comme Claude François et Jean-Jacques Goldman. En 2026, il affiche plus de vingt ans de carrière et figure huit fois au générique des Enfoirés, selon le site officiel de la troupe.

La discographie et la trajectoire de Pokora comprennent des moments marquants : en 2010 il reprend À nos actes manqués, morceau de Goldman, après un passage difficile lié à la réception de son album américain MP3 deux ans plus tôt. En 2022, pour ses vingt ans de carrière, il publie l’album Epicentre et donne un concert important, et il évoque sur l’émission C à Vous des rencontres avec Jean-Jacques Goldman, qui l’a personnellement honoré en assistant à deux de ses concerts.

Jean-Jacques Goldman, trajectoire et rôle au sein des Enfoirés

Jean-Jacques Goldman a émergé comme figure majeure de la chanson française au début des années 1980. Avant ce succès solo, il a fait ses armes dans le groupe de rock Taï Phong. Sa carrière se distingue par des compositions aux refrains fédérateurs qui lui confèrent rapidement le statut de chanteur culte et de « taulier » de la chanson francophone.

Dans les années 1990, Goldman contribue à la carrière internationale de Céline Dion en lui offrant deux albums, éléments importants de sa discographie. Au milieu des années 1980, il est également sollicité par Coluche, fondateur des Restos du cœur, qui lui demande un hymne pour l’association. Goldman compose cette pièce et devient le leader artistique des Enfoirés, la troupe bénéfique associée aux Restos du cœur.

Le lien entre Goldman et la génération suivante d’artistes se matérialise par des reprises et des rencontres scéniques. Matt Pokora, qui s’est inspiré de ces modèles et a repris des titres emblématiques, relate ainsi une anecdote de loge au Dôme de Marseille où Jean-Jacques Goldman l’a félicité sur la fidélité de son public, observant que celui-ci grandit avec l’artiste.

Les trajectoires croisées de Pokora et Goldman, ponctuées de reprises, d’apparitions communes au sein des Enfoirés et d’échanges publics, illustrent des continuités au sein de la scène chanson française sur plusieurs décennies.