Matt Pokora : Pourquoi a-t-on honte d’agiter le drapeau français ?

Matt Pokora apparaît dans le classement des chanteurs les mieux payés en 2026, selon le magazine People With Money publié le 5 mars 2026 : le chanteur aurait engrangé 75 millions d’euros, soit une hausse de 40 millions par rapport à l’année précédente. Cette performance financière intervient alors que l’artiste, établi depuis plusieurs années entre la France et les États‑Unis, a traversé des périodes difficiles sur le plan personnel et professionnel.

Découvert par le grand public en 2003 grâce à l’émission Popstars, Matt Pokora a débuté sa carrière au sein du groupe Linkup, qui lui a valu son premier numéro 1. C’est ensuite en solo qu’il a véritablement imposé son nom, notamment avec l’album éponyme M. Pokora porté par le tube Elle me contrôle. Depuis, il a publié plusieurs albums marquants, parmi lesquels My Way, Pyramide et Adrenaline, qui ont consolidé son statut sur la scène francophone.

La trajectoire de l’artiste n’a pas été linéaire : en 2023, Matt Pokora avait inquiété une partie de son public, notamment après la disparition d’un proche évoquée publiquement. Selon les éléments relayés, il a néanmoins réussi à redresser sa situation, un redressement qui se reflète dans le classement financier publié début mars 2026.

Prises de position publiques et vie entre la France et les États‑Unis

Dans un entretien accordé à Libération en 2019, Matt Pokora a développé plusieurs réflexions sur son rapport à la France et à son exil partiel aux États‑Unis. Il y a notamment interrogé la perception du drapeau national en France : « Pourquoi a‑t‑on si honte d’agiter le drapeau français ? Ce n’est pas l’extrême droite qui l’a inventé », avait‑il déclaré, pointant une distance culturelle entre l’expression du patriotisme français et le modèle américain.

Lors de cet entretien, il a comparé les approches éducatives en matière d’appartenance nationale, expliquant que, selon lui, les enfants sont élevés aux États‑Unis à la reconnaissance et à la compréhension d’une histoire nationale diverse — « On leur explique très tôt pourquoi on a des gens de toutes les couleurs », avait‑il précisé tout en évoquant l’histoire américaine et l’esclavage.

Sur le plan fiscal et social, Matt Pokora a affirmé sa fierté de payer des impôts en France et n’a pas caché son acceptation de contribuer davantage « tant que cela permet d’aider les familles en galère », selon ses propos rapportés. En revanche, il se montre critique envers la manière dont les responsables politiques communiquent : « La politique est comme un avion. Quand tu es bloqué une heure dedans, qu’on ne te dit rien, tu pètes un câble », avait‑il lancé, estimant que le dialogue public est aujourd’hui insuffisant.

Enfin, issu d’une famille marquée par un engagement militaire — il se présente comme petit‑fils d’une militaire — Matt Pokora a évoqué son admiration pour la rigueur et la discipline propres à cet univers. Il avait d’ailleurs un temps envisagé d’enfiler l’uniforme, avant que sa victoire à Popstars en 2003 n’oriente définitivement son parcours professionnel.