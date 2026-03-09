Matt Pokora clarifie sa remarque sur Aya Nakamura et le top 10 dans Clique

Aya Nakamura et Matt Pokora sont au centre d’une rivalité supposée qui a repris de l’ampleur après plusieurs interviews et un message supprimé : interrogé sur son absence lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, M. Pokora a expliqué sa déception et a ensuite pris la parole sur Canal+ pour remettre les faits à plat, affirmant ne pas entretenir d’animosité envers la chanteuse.

Depuis plusieurs mois, la presse et les réseaux sociaux relaient une opposition construite entre deux profils d’artistes souvent perçus comme antagonistes : l’une, star du streaming et viralité digitale, l’autre, figure des ventes physiques et des tournées. Ces différences de parcours nourrissent les comparaisons et rendent chaque déclaration susceptible d’être interprétée comme une attaque.

La polémique a trouvé un point d’accroche lors d’une interview accordée à BFMTV, où Matt Pokora a exprimé sa frustration de ne pas avoir été sollicité pour l’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 : « J’aurais aimé le faire, on ne me l’a pas proposé ». Cette phrase a été lue par certains comme une pique indirecte envers Aya Nakamura, dont la présence avait été évoquée dans le cadre de l’événement.

Récit des épisodes marquants et prises de parole

Le récit de la rivalité inclut un épisode remontant à 2020, lors des MTV Europe Music Awards, qui a durablement alimenté les interprétations croisées. Après la victoire de Matt Pokora cette année-là, Aya Nakamura avait publié puis effacé un message critiquant le palmarès : « Il a gagné pour quels sons ? Rien contre lui, mais il n’est même pas dans le top 10 ». Cette réaction supprimée avait provoqué une réponse publique de M. Pokora et cristallisé les tensions perçues.

Interrogé sur l’échange, le chanteur a expliqué sur le plateau de Clique (Canal+) qu’il s’agissait de la seule fois où il avait réellement répondu à Aya Nakamura. Il a détaillé la portée de son propos en distinguant plusieurs classements : « Là où elle fait une erreur, c’est quand elle parle de top 10. Le top 10 streaming, je n’y suis pas. Par contre le top 10 physique, j’y suis. Le top 10 de remplissage de tournées, j’y suis depuis 17 ans », a-t-il affirmé, défendant son parcours et son rapport à un public fidèle sur scène et dans les ventes physiques.

Pour couper court aux spéculations, Matt Pokora a ensuite assuré qu’il n’avait jamais cherché à opposer sa carrière à celle d’Aya Nakamura : « Jamais ! À aucun moment, je n’ai évoqué Aya dans les moments où on a voulu m’opposer à elle ». Il a précisé écouter la chanteuse chez lui et a insisté sur le fait que ses remarques concernant les JO relevaient d’une frustration personnelle liée à une absence de proposition, et non d’une attaque dirigée contre un collègue : « On l’écoute à la maison, Aya. Je n’ai aucun problème avec elle. […] Je ne clashe pas quelqu’un que j’écoute ! »

Les échanges montrent comment des publications, des citations sorties de leur contexte et la dynamique des réseaux sociaux peuvent amplifier un différend supposé entre artistes aux trajectoires distinctes, transformant des remarques isolées en une narration de confrontation.