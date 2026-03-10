Matt Pokora à propos de Tony Parker : ‘Il essaie de te faire culpabiliser’

Matt Pokora et Tony Parker forment l’une des amitiés les plus visibles du monde des célébrités françaises : l’un est une star de la chanson, l’autre une icône du basket, et leurs liens publics alternent entre complicité familiale et rivalité bon enfant, comme l’a illustré une anecdote rapportée en novembre 2023 autour d’une partie du jeu Les Loups-Garous.

Matthieu Tota, connu sous le nom de scène Matt Pokora, s’est fait connaître en 2003 en remportant la saison 3 de Popstars avec le groupe Linkup, avant de lancer une carrière solo dès 2004. Au fil des années, il a publié dix albums studio, dont Adrénaline, et cumule de nombreuses récompenses aux NRJ Music Awards, où il détient un nombre important de trophées. Ses publications sur les réseaux sociaux ont montré à plusieurs reprises des moments de vacances partagées avec Tony Parker et leurs familles.

Tony Parker, meneur franco-américain, est considéré comme l’un des plus grands basketteurs français. Il a remporté quatre titres NBA avec les Spurs de San Antonio, été nommé MVP des finales en 2007 et a contribué au sacre de l’équipe de France à l’EuroBasket 2013. Hors des parquets, il est impliqué dans la gestion de clubs et entretient des liens étroits avec plusieurs personnalités du monde du spectacle.

« Nos vacances ensemble, c’est fini » : la menace entendue autour d’une table de jeu

Lors d’une interview accordée à Radio Scoop en novembre 2023, Matt Pokora a raconté une scène devenue virale où Tony Parker, selon lui, se révèle un mauvais perdant au jeu de société Les Loups-Garous de Thiercelieux. Ce jeu de rôle collectif, très prisé lors de réunions entre amis, met en évidence bluff et psychologie ; c’est précisément cet aspect qui, d’après le chanteur, ferait sortir Parker de ses gonds.

Matt Pokora a décrit comment, pour ne pas être désigné comme l’un des “loups-garous”, Tony Parker n’hésiterait pas à jouer sur les émotions du groupe. Le chanteur rapporte que l’ancien meneur de la NBA peut aller jusqu’à évoquer la fin de leur amitié pour tenter de dissuader les autres joueurs : « Il essaie de te faire croire que ton amitié avec lui est terminée« , a expliqué Matt Pokora, citant cette tactique comme une façon de culpabiliser les participants afin d’échapper à l’élimination.

La menace théâtrale, rapportée mot pour mot par Matt Pokora, se déclinerait ainsi : « Il essaie de te faire culpabiliser. Tu te dis que si tu le sors, nos vacances ensemble, c’est fini. On rentre tous chacun chez soi et les enfants ne se verront plus jamais. » Le ton rapporté par l’artiste a suscité l’amusement des internautes et mis en lumière la compétitivité persistante de Tony Parker, même en dehors des terrains.

La rivalité entre les deux amis dépasse les simples parties entre amis. Matt Pokora s’est rapproché du monde du basket en devenant actionnaire de la SIG Strasbourg, club de sa ville natale, tandis que Tony Parker est président et actionnaire majoritaire de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne. Malgré ce contexte de clubs rivaux, les deux hommes conservent des relations privées fréquentes, marquées par des rencontres lors d’événements sportifs et des moments de détente documentés sur Instagram.

Matt Pokora a admis, en souriant, qu’ils partagent tous deux un niveau élevé de mauvaise perdance, reconnaissant ainsi que cette compétitivité fait partie de leur dynamique d’amitié.