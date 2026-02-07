Match nul entre la Fiorentina et Torino lors de la 24e journée de la Série A

La confrontation entre la Fiorentina et le Torino, disputée à l’Estadio Artemio Franchi, s’est soldée par un score de parité 2-2 lors de la 24e journée de Serie A. Les deux collectifs ont offert une rencontre animée, rythmée par des changements de domination et des moments de tension jusqu’au coup de sifflet final.

Venus chercher les trois points, les joueurs du Torino ont pris l’initiative en début de rencontre et ont ouvert la marque à la 26e minute par Cesare Casadei. Cet avantage a tenu jusqu’à la mi-temps, la première période se concluant sur ce score en faveur des visiteurs.

La seconde moitié a été bien différente : la Fiorentina a montré davantage d’agressivité pour tenter de renverser la situation. La rencontre a basculé avec un but à la 51e minute inscrit par Manor Solomon, puis un nouveau but survenu à la 57e minute signé Moïse Kean. Dans les dernières secondes, Guillermo Maripán a permis aux locaux d’arracher le match nul en inscrivant l’égalisation à la 90+4.

Enjeux et classement

Au classement, cette égalisation profite davantage à Torino qui conserve une place confortable à la 13e position avec 27 points. Pour la Fiorentina, le point pris à domicile ne suffit pas à éloigner complètement la zone de relégation : le club se situe désormais 17e, premier non-relégable, avec 18 unités. Ce résultat laisse donc les deux équipes avec des perspectives contrastées pour la suite du championnat.