Martin Sion quittera la présidence d’ArianeGroup pour prendre la tête d’Alstom en avril

En Brève

Les groupes ArianeGroup et Alstom ont annoncé, dans des communiqués distincts, la nomination de Martin Sion au poste de directeur général d’Alstom à compter du 1er avril 2026 et son départ prochain de la présidence exécutive d’ArianeGroup. Alstom précise que son conseil d’administration a choisi Martin Sion pour remplacer Henri Poupart‑Lafarge, tandis qu’ArianeGroup indique que M. Sion « ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat de président exécutif » mais restera pleinement engagé dans ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat en mars 2026.

