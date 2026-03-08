Maroc : Saïss revient sur le penalty raté de Brahim Díaz en finale de la CAN 2025

Romain Saïss, ancien international marocain, a réagi au penalty manqué par Brahim Díaz lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 opposant le Maroc au Sénégal. L’ex-capitaine de la sélection a donné son ressenti au micro de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

Sur le plateau, Saïss a qualifié la tentative de Panenka de prise de risque qui n’a pas tourné en faveur du joueur, en soulignant l’ironie de la situation au regard du niveau affiché par Díaz tout au long du tournoi. Selon lui, ce geste isolé vient noircir une prestation qui, jusque-là, avait été de très haute tenue.

Le vice-présentateur a également mis en avant la dimension collective et symbolique d’une finale : à ses yeux, tenter une Panenka à ce moment précis est susceptible de peser sur l’image du football marocain, et il s’est interrogé sur la prise de conscience du joueur quant à l’ampleur des enjeux.

Réactions et relais médiatique

Les propos de Saïss ont rapidement été relayés sur les réseaux sociaux, y compris par les comptes de l’émission qui ont partagé un extrait de son intervention. La séquence, montrant la tentative face au gardien sénégalais Édouard Mendy, alimente depuis des débats sur l’audace technique face à la responsabilité collective en finale.

Dans les heures qui ont suivi, supporters et observateurs ont multiplié les analyses, certains défendant la liberté d’initiative du joueur, d’autres estimant que le contexte imposait une option plus conservatrice. La discussion se poursuit entre partisans du risque et défenseurs du pragmatisme en match décisif.