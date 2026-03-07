Maroc: Mohamed Ouahbi prend les commandes pour le Mondial 2026

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a acté la démission de Walid Regragui, mettant un terme à un mandat de trois ans et demi à la tête de l’équipe nationale du Maroc. Mohamed Ouahbi, ancien champion du monde des moins de 20 ans, est annoncé comme le principal prétendant pour lui succéder.

Regragui a annoncé son départ sur Instagram avec le message suivant : « Vive le Maroc. Dieu, Patrie, Roi. Merci. ». La FRMF, qui avait d’abord démenti des informations circulant dans la presse, a ensuite confirmé la rupture du contrat. Selon L’Équipe, la décision avait été prise et signée plusieurs jours avant la communication publique.

Nommé en août 2022, quelques semaines avant le Mondial au Qatar, Regragui a conduit les Lions de l’Atlas jusqu’aux demi‑finales de la Coupe du monde 2022, un fait inédit pour un pays africain et arabe.

Motifs du départ et perspectives pour la sélection

La démission intervient après la défaite en finale de la CAN 2025 face au Sénégal. Ce revers, après une CAN 2023 jugée décevante, a été déterminant dans la décision de mettre fin au cycle. La FRMF et l’entraîneur semblent avoir convenu que ce cycle touchait à sa fin.

La préparation du Mondial 2026, qui se déroulera en partie au Maroc, a également pesé dans les réflexions : encadrer l’équipe organisatrice sur une Coupe du monde est présenté comme une responsabilité majeure. La fédération souhaite un renouveau tactique, axé sur un jeu plus offensif et un effectif rajeuni pour aborder ce tournoi.

Mohamed Ouahbi, actuellement sélectionneur des moins de 23 ans, est mis en avant par la FRMF. Il a remporté la Coupe du monde U20 en octobre 2025 et n’a pas encore d’expérience à la tête de l’équipe A.

Le staff pressenti inclut João Sacramento en tant qu’adjoint ; l’entraîneur portugais a travaillé aux côtés de José Mourinho à Tottenham et à la Roma. L’ancien international Youssouf Hadji figurerait également dans l’encadrement.

Le calendrier du Mondial 2026 est fixé du 11 juin au 19 juillet 2026, avec des rencontres organisées aux États‑Unis, au Canada et au Maroc. Le royaume accueillera des matches notamment à Casablanca, Rabat et Tanger.

La sélection marocaine dispose de joueurs cadres tels qu’Achraf Hakimi (PSG), Youssef En‑Nesyri, Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi. La situation de Hakim Ziyech est mentionnée comme complexe : il a annoncé sa retraite internationale, mais un éventuel retour est évoqué dans les discussions.

Walid Regragui avait pris les rênes de la sélection trois semaines avant la Coupe du monde 2022 et a mené l’équipe jusqu’aux demi‑finales du tournoi.