Maroc : l’UE appelle toutes les parties au calme

En Brève

Le 3 octobre 2025, l’Union européenne a appelé « toutes les parties prenantes à maintenir le calme » au Maroc, secoué par de vives manifestations sociales. « Nous reconnaissons l’importance de la participation des jeunes à la vie publique et appelons toutes les parties prenantes à maintenir le calme », a déclaré Anouar El Anouni, porte-parole de l’UE pour les Affaires étrangères. Le collectif GenZ 212, récemment créé, a par ailleurs appelé dans la nuit de jeudi à vendredi à la démission du gouvernement.