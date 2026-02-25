Maroc : la succession de Walid Regragui évoquée au Comité directeur de la fédération de football?

La Fédération royale marocaine de football a annoncé la tenue d’une réunion de son Comité directeur ce jeudi 26 février à 13h30. Le communiqué publié reste laconique et n’indique aucun point précis inscrit à l’ordre du jour.

Ce rendez-vous intervient dans un climat d’incertitude autour de l’avenir de l’entraîneur Walid Regragui. Malgré un démenti officiel de la Fédération, plusieurs sources affirment qu’une séparation à l’amiable entre les deux parties serait en cours de discussion.

Parallèlement, la presse internationale alimente les rumeurs de succession: des titres comme Marca et The New York Times citent avec insistance le coach espagnol Xavi Hernández. D’autres voix militent pour une solution interne, évoquant Tarik Sektioui comme potentiel patron de l’équipe nationale, assisté par Mohamed Ouhabi.

Enjeux et perspectives

Nombre d’observateurs attendent de cette réunion des décisions claires sur la direction technique à donner à la sélection. Le Comité directeur pourrait y décider du maintien ou du départ de l’actuel sélectionneur, mais aussi trancher entre une option étrangère et une solution nationale.

La convocation brève et sans détail renforce la spéculation médiatique : les prochaines heures devront permettre d’y voir plus clair sur les choix à venir et sur l’impact de ces décisions pour l’équipe.