Maroc : GenZ 212 réclame la démission du gouvernement

En Brève

Le collectif de jeunes Marocains GenZ 212, récemment créé et dont les fondateurs sont inconnus, a appelé dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 octobre à la démission du gouvernement, à l’issue d’une sixième soirée consécutive de manifestations exigeant de meilleurs services de santé et d’éducation. Dans un communiqué adressé au roi Mohammed VI, le mouvement, qui revendique 150 000 membres sur sa page Discord, a demandé la dissolution de l’exécutif, reprochant à l’actuel gouvernement son « échec à protéger les droits constitutionnels des Marocains et à répondre à leurs revendications sociales ».