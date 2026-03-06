Maroc: Fabrizio Romano dément un accord entre Andrés Iniesta et la fédération

Après le départ de Walid Regragui, des rumeurs annonçaient l’arrivée de Andrés Iniesta comme directeur technique du Maroc, mais l’expert du mercato Fabrizio Romano assure qu’aucun accord n’a encore été signé.

L’expert du mercato Fabrizio Romano a tenu à clarifier les rumeurs entourant une possible arrivée de la légende du FC Barcelone, Andrés Iniesta, au sein de la sélection marocaine. Cette mise au point intervient au lendemain du départ de Walid Regragui, qui a quitté ses fonctions de sélectionneur du Maroc avec effet immédiat. Une décision intervenue six semaines seulement après la défaite des Lions de l’Atlas en finale de la Coupe d’Afrique des Nations disputée à domicile face au Sénégal.

Dans la foulée, plusieurs rumeurs ont circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux, affirmant qu’Iniesta aurait déjà signé un contrat pour devenir directeur technique de la sélection marocaine. Mais dans un message publié vendredi sur X, Fabrizio Romano a fermement démenti ces informations. « Malgré les rumeurs, rien n’a été signé ni officialisé entre Andrés Iniesta et le Maroc pour qu’il devienne le nouveau directeur technique », a-t-il écrit.

Le journaliste italien précise toutefois que des discussions existent bel et bien. Selon lui, la fédération marocaine souhaiterait confier à l’ancien milieu de terrain espagnol un rôle de directeur sportif. « Des discussions sont en cours, mais aucune décision n’a encore été prise. Le choix final appartient à Andrés », a-t-il ajouté.