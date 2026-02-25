Maroc: démission annoncée de Walid Regragui à quatre mois du Mondial 2026

La piste d’un départ imminent de Walid Regragui de son poste de sélectionneur du Maroc prend de l’épaisseur, et ce à quatre mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2030.

Les premières rumeurs avaient circulé après la déception subie en finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Sénégal ; elles semblent désormais se concrétiser, une annonce officielle étant attendue dans les prochains jours.

En France, le média RMC Sport a fait état de pourparlers entre l’entraîneur et la Fédération Royale Marocaine de Football visant à mettre un terme au contrat liant les deux parties.

Parcours, conséquences et suite

Arrivé à la tête de la sélection, Regragui avait réussi l’exploit d’emmener le Maroc jusqu’à la quatrième place lors du Mondial 2022 au Qatar, marquant l’histoire du football marocain par une performance inédite.

À l’heure actuelle, tout porte à croire que l’ancien joueur international ne sera pas aux commandes lors d’une prochaine phase finale de Coupe du Monde. La fédération n’a, pour l’instant, diffusé aucun communiqué officiel et les discussions entre les acteurs concernés se poursuivent.