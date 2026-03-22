Maroc : CAN 2025 — Idrissa Gueye prêt à rendre les médailles pour apaiser les tensions

Idrissa Gueye, milieu de terrain sénégalais, affirme toujours considérer son équipe comme la véritable lauréate de la Coupe d’Afrique des nations, mais dit être prêt à « rassembler » les médailles remportées et, si nécessaire, à les remettre au Maroc pour contribuer à apaiser les tensions entre les deux pays.

Ces propos, tenus samedi soir sur Canal+ à l’issue du succès d’Everton contre Chelsea (3-0), interviennent après une saison marquée par une controverse autour de la finale. Gueye a estimé que le résultat se décidait sur le terrain et a réaffirmé la légitimité de la victoire obtenue au Maroc.

Le joueur, qui tenait le brassard de capitaine lors de la finale en l’absence de Kalidou Koulibaly suspendu, a qualifié la situation de « ridicule » et insisté sur le fait que les titres se gagnent sportivement et non dans des bureaux administratifs.

Deux mois après la rencontre décisive, la commission d’appel de la Confédération africaine de football a finalement jugé le Sénégal « forfait » pour la finale et a homologué un score de 3-0 en faveur du Maroc, retirant ainsi officiellement le trophée aux Lions de la Téranga.

Recours devant le Tribunal arbitral du sport

Face à cette décision, la Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne. Gueye a déclaré qu’il aurait conseillé de ne pas engager de recours si la décision avait dépendu uniquement de lui, tout en soutenant néanmoins la démarche de la fédération.

La polémique trouve son origine la soirée de la finale, le 18 janvier à Rabat, lorsque plusieurs joueurs sénégalais ont quitté la pelouse en signe de protestation après qu’un penalty ait été accordé au Maroc à la toute fin du temps réglementaire, décision prise après examen vidéo alors que le score était nul et vierge.

Après un quart d’heure de flottement et de tensions, durant lequel des supporters sénégalais ont lancé des projectiles et tenté d’envahir le terrain, la partie a repris. L’ailier marocain Brahim Díaz a manqué le tir au but, et c’est finalement Pape Gueye qui a offert la victoire au Sénégal en prolongation.