Maroc : appel confirme 2 ans et demi de prison pour une militante féministe (tribunal)

En Brève

Un tribunal de Rabat a confirmé lundi en appel la condamnation à deux ans et demi de prison de la militante féministe marocaine Ibtissame Lachgar, jugée pour « atteinte à l’islam », a rapporté un journaliste de l’AFP présent dans la salle. Agée de 50 ans et reconnue pour son engagement en faveur des libertés individuelles, Lachgar avait publié fin juillet sur les réseaux sociaux une photo la montrant portant un t-shirt où figurait le mot « Allah » suivi de la mention « is lesbian », accompagnée d’un texte qualifiant l’islam « comme toute idéologie religieuse » de « fasciste, phallocrate et misogyne ». L’une des avocates de la défense, Me Ghizlane Mamouni, a indiqué à l’AFP que la défense déposerait une demande d’aménagement de peine afin de transformer la détention en peine alternative et engagerait un pourvoi en cassation.

