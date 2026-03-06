Maroc : Andres Iniesta rejoint le staff des Lions de l’Atlas

La Fédération royale marocaine de football a nommé Mohamed Ouahbi au poste de sélectionneur des Lions de l’Atlas, décision annoncée dans la foulée du départ de Walid Regragui. Le Belgo-Marocain prend la tête de l’équipe nationale tandis qu’une autre grande figure du football, Andrés Iniesta, vient d’être intégrée à la direction sportive.

Le technicien marocain avait quitté ses fonctions après la finale très disputée de la Coupe d’Afrique des Nations, perdue contre le Sénégal. La fédération a confirmé officiellement la démission de Regragui avant d’annoncer, quelques heures plus tard, son successeur.

Ouahbi hérite d’un défi majeur : préparer la sélection pour la prochaine Coupe du monde, où le Maroc retrouvera le Brésil, l’Écosse et Haïti lors de la phase de groupes. Né à Schaerbeek en Belgique, il a précédemment exercé au sein de la FRMF comme entraîneur des moins de 20 ans, formation qu’il a conduite jusqu’à un sacre mondial.

Composition du staff et rôle d’Iniesta

Pour l’épauler, Mohamed Ouahbi pourra compter sur João Sacramento en qualité d’adjoint. Le Portugais apporte une solide expérience de clubs européens, ayant été proche collaborateur de José Mourinho à Tottenham et à l’AS Roma, puis membre du staff de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain.

La Fédération insiste également sur le caractère national du projet sportif, soulignant que la stratégie et les orientations resteront pilotées par des acteurs marocains.

Parallèlement, le champion du FC Barcelone Andrés Iniesta rejoint la structure fédérale en tant que directeur sportif. Sa mission consiste à contribuer à l’organisation et au renforcement du programme de performance de la sélection, en apportant son savoir-faire et son expérience du plus haut niveau.