Marine Le Pen, cheffe de file du RN, juge la dissolution de l’Assemblée «absolument incontournable»

En Brève

La cheffe de file de l’extrême droite française, Marine Le Pen, a estimé lundi qu’une dissolution de l’Assemblée nationale était « absolument incontournable » après la démission spectaculaire du Premier ministre Sébastien Lecornu, intervenue moins d’un jour après la constitution de son gouvernement, et a déclaré qu’il serait « sage » que le président Emmanuel Macron présente sa démission, option jusqu’ici exclue par le chef de l’État.

