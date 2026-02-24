Marianne James : un ancien candidat de Nouvelle star dénonce son comportement à l’Opéra Garnier

Bruno Moneroe a raconté une anecdote tendue mettant en scène Marianne James lors d’une représentation à l’Opéra Garnier, affirmant que la personnalité médiatique aurait menacé de quitter la salle en raison de ses convictions politiques; cette déclaration a été faite sur le plateau des Incorrectibles le 23 février 2026 et reprise par l’émission sur son compte Twitter.

Selon l’artiste, qui assure chanter régulièrement à l’Opéra Garnier, Marianne James se serait adressée aux organisateurs avant le spectacle en disant qu’elle quitterait la salle si Moneroe, identifié comme « chanteur étoile », clôturait la soirée. « Pas de chance, je travaille à l’Opéra Garnier, je clôture le show parce que je suis le chanteur étoile et, au moment où j’ai mis le pied sur scène, elle est partie », a relaté Bruno Moneroe lors de l’émission.

Interrogé sur les raisons de ce geste, Bruno Moneroe a mis en avant ses différences politiques avec Marianne James, estimant que sa présence dans le public avait été conditionnée par ces divergences. L’artiste, ancien candidat de La Nouvelle Star, se présente publiquement comme homme de droite et affirme refuser d’être réduit à son positionnement politique.

Les déclarations et le contexte artistique

Sur le plateau des Incorrectibles, Bruno Moneroe a développé un propos plus large sur le clivage politique dans les milieux artistiques en déclarant notamment : « les gens de gauche ou d’extrême gauche se sentent supérieurs à tous les niveaux. Ils ont eu le monopole de l’artistique, de la musique, du cinéma, pendant des années, mais les choses sont en train de changer ». Il a ajouté qu’il ne nourrissait « ni haine ni méchanceté » envers ceux qui ont des opinions différentes.

Marianne James est identifiée par Bruno Moneroe comme figure du monde artistique et membre du jury de l’émission La France a un incroyable talent ; la mention de son nom et la description de l’incident ont été intégrées au récit de l’artiste lors de son intervention radiophonique.

L’anecdote et les citations de Bruno Moneroe ont été relayées par Les Incorrectibles sur leur fil Twitter, accompagnant un bref résumé de la séquence et une mise en avant de la déclaration faite à l’Opéra Garnier.