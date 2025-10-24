Marco Rubio : Israël doit être «à l’aise» avec la force internationale à Gaza

En Brève

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré vendredi à Kiryat Gat, au sud-ouest d’Israël, que les Israéliens devront se sentir « à l’aise » avec les membres de la force internationale chargée de surveiller le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre entre Israël et le Hamas à Gaza. Depuis le Centre de coordination militaro-civil (CCMC), organisme de surveillance de la trêve placé sous supervision américaine, M. Rubio a précisé que plusieurs pays se sont proposés pour cette mission, mais que la sélection devra concerner des personnes ou des États avec lesquels Israël se sente réceptif. Les phases ultérieures du plan dit « Trump » prévoient un nouveau retrait israélien, le désarmement du Hamas, le déploiement d’une force de sécurité internationale et la reconstruction du territoire.