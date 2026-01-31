Marc Lavoine propriétaire d’une maison de campagne façonnée par son ex-femme Sarah Poniatowski

France 4 diffuse ce 21 janvier 2026 en deuxième partie de soirée Marc Lavoine, le concert pop-symphonique à la Seine Musicale, une captation qui revient sur quarante années de carrière de l’artiste et sur une relecture de ses plus grands titres, de Pour une biguine avec toi à Les yeux revolver, enrichie de morceaux inédits comme Pourrais-je dire encore je t’aime.

Ce projet pop-symphonique, présenté comme un événement télévisuel, met en lumière le parcours musical de Marc Lavoine et son travail d’interprète au fil des décennies. Le programme alterne reprises de succès et nouveautés, et souligne la dimension intimiste et émotionnelle qui traverse sa discographie.

Parallèlement à sa carrière sur scène, la vie personnelle de Marc Lavoine est régulièrement évoquée pour éclairer la part de vie privée qui nourrit son écriture. Parmi les éléments régulièrement cités figure sa demeure de campagne, liée de longue date à son ancienne union avec Sarah Poniatowski.

La maison de Montfort-l’Amaury, entre vie familiale et création

Située à une cinquantaine de kilomètres de Paris, à Montfort-l’Amaury dans les Yvelines, la maison de campagne de Marc Lavoine est décrite comme un second lieu de vie voulu pour les week-ends et les retrouvailles en famille. La bâtisse, datant des années 30, a été repensée par Sarah Poniatowski, architecte d’intérieur, qui y a insufflé une décoration sobre et chaleureuse, privilégiant la lumière et des espaces ouverts sur le jardin.

Mariés de 1995 à 2018, Marc Lavoine et Sarah Poniatowski ont eu trois enfants, Yasmine, Roman et Milo. À l’époque de l’acquisition, le couple cherchait un lieu proche de Paris, facile d’accès et propice à une vie de famille hors de la capitale ; le village de Montfort-l’Amaury, en lisière de la forêt de Rambouillet, a été retenu pour son caractère et son calme.

La décoration intérieure, retravaillée par Sarah Poniatowski, comprend selon les descriptions des chambres spacieuses, des salles de bains repensées et de larges baies vitrées ouvertes sur un jardin arboré. Un petit bâtiment en bois, aménagé au fond du terrain à la demande du chanteur, sert de refuge personnel : bureau, livres et vinyles y figurent comme éléments d’un espace de création et de retrait.

La maison a également été le théâtre d’un épisode violent : en 2016, Marc Lavoine et Sarah Poniatowski ont été victimes d’un cambriolage au cours duquel des malfaiteurs ont forcé une porte-fenêtre à coups de pioche. Absent au moment des faits, le couple a vu son sentiment de sécurité affecté par cet incident.

Depuis leur divorce, le sort de la propriété reste incertain et aucune information officielle n’a été communiquée quant à une éventuelle vente ou conservation. Parallèlement, Marc Lavoine vit aujourd’hui une relation avec Adriana Karembeu, mais, selon plusieurs sources, il hésiterait à l’inviter régulièrement dans cette maison afin de préserver l’équilibre familial et le quotidien d’un de ses fils qui y réside encore. La décoratrice a d’ailleurs conservé le nom Lavoine pour ses activités professionnelles.