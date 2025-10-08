Manque de fonds : l’ONU réduit de 25 % ses casques bleus

En Brève

L’ONU annonce une réduction d’environ 25 % de ses effectifs de maintien de la paix dans les prochains mois, soit entre 13 000 et 14 000 casques bleus — militaires et policiers — en raison d’un manque de fonds principalement lié à des coupes budgétaires américaines, a déclaré mercredi 8 octobre un haut responsable onusien. S’exprimant sous couvert de l’anonymat, il a précisé que l’organisation devra rapatrier ces personnels et réduire leur équipement, tandis qu’un nombre important d’employés civils affectés aux missions de maintien de la paix sera également touché.

