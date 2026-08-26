Manchester City: Gareth Barry prédit le départ d’Erling Haaland

Pour Gareth Barry, le passage d’Erling Haaland à Manchester City ne s’inscrira pas éternellement dans la durée. L’ancien milieu des Citizens estime que l’attaquant norvégien pourrait être tenté par un nouveau défi dans les prochaines années, en fonction notamment des résultats du club.

L’avenir d’Erling Haaland à Manchester City continue de susciter les interrogations. Arrivé en 2022, l’attaquant norvégien dispose pourtant d’un contrat qui court jusqu’en 2034, mais Gareth Barry estime que cette longue échéance ne constitue pas une garantie absolue. Interrogé par GOAL, l’ancien joueur de Manchester City s’est penché sur la situation du buteur de 26 ans. Selon lui, Haaland pourrait, à terme, ressentir le besoin de tourner la page et de relever un nouveau défi.

Pour Barry, les prochaines saisons pourraient jouer un rôle déterminant dans cette décision. Les performances de Manchester City, mais aussi sa capacité à continuer de jouer les premiers rôles sur la scène nationale et européenne, pourraient peser dans la réflexion du Norvégien. « Les deux prochaines années seront importantes », estime en substance l’ancien international anglais, qui voit un départ devenir progressivement une option séduisante pour Haaland. Malgré un engagement longue durée avec les Citizens, le buteur reste donc susceptible d’être convoité par les plus grands clubs européens. Pour Manchester City, l’enjeu sera de maintenir un projet suffisamment ambitieux pour conserver sa pièce maîtresse offensive.