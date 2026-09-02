Manchester City casse sa tirelire pour Enzo Fernández, transfert à 146 M€

L’international argentin s’engage jusqu’en 2031 avec Manchester City, qui boucle un mercato estival marqué par un profond remaniement de son entrejeu.

Manchester City a officialisé, mardi 1er septembre, la signature d’Enzo Fernández en provenance de Chelsea, contre un montant avoisinant 146 millions d’euros. L’international argentin de 25 ans, champion du monde 2022, s’engage pour cinq saisons, jusqu’en juin 2031.

Ce transfert, conclu le jour de la clôture du mercato estival anglais, intervient après le départ de Rodri, cédé au FC Barcelone, et de Bernardo Silva, parti au Real Madrid. Il permet à Manchester City de retrouver un cadre pour son entrejeu, après avoir déjà recruté Ayyoub Bouaddi et Elliot Anderson plus tôt dans l’été.

Selon le communiqué officiel du club anglais, Enzo Fernández a salué son arrivée dans « l’un des clubs les plus performants d’Angleterre ces dernières années », ajoutant : « tout le monde sait à quel point City est bien géré ». Le directeur sportif Hugo Viana l’a décrit comme « un milieu de terrain complet : techniquement doué, travailleur, opiniâtre et buteur ».

Le joueur retrouve à Manchester son ancien entraîneur à Chelsea, Enzo Maresca, parti diriger les Skyblues en cours de saison. Les deux hommes avaient déjà collaboré à Stamford Bridge, où l’Italo-argentin avait notamment défendu Fernández après la polémique de la Copa América 2024 et lui avait confié le brassard de capitaine.

Un transfert record pour Chelsea devenu un nouveau départ

Recruté par Chelsea en janvier 2023 pour un montant alors record de 107 millions d’euros en provenance de Benfica, Enzo Fernández s’était rapidement imposé dans l’effectif londonien, avant de devenir l’un des artisans du sacre de l’Argentine à la Coupe du monde 2022 puis à la Copa América 2024.

Ce transfert égale le montant record de Premier League établi lors du départ d’Alexander Isak de Newcastle vers Liverpool. Manchester City a désormais dépensé plus de 300 millions d’euros pour renforcer son entrejeu au cours de ce seul mercato estival.