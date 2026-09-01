Deux pétroliers touchés par des projectiles inconnus à Ormuz

Le pétrolier saoudien Sidr et le tanker libérien Senegal Prosperity ont été frappés par des projectiles d'origine inconnue lundi soir alors qu'ils quittaient le détroit d'Ormuz, une nouvelle illustration des tensions persistantes dans cette voie maritime stratégique.

Deux pétroliers ont été touchés par des projectiles d’origine inconnue alors qu’ils sortaient du détroit d’Ormuz, a annoncé mardi 1er septembre l’agence maritime grecque Marisks, une nouvelle illustration des tensions persistantes dans ce passage stratégique du Golfe.

Les deux navires, qui transportaient chacun environ deux millions de barils de brut, ont été frappés à quelques minutes d’intervalle lundi en fin de soirée, non loin de la ville omanaise de Khasab. Selon Marisks, il s’agit du Sidr, un pétrolier battant pavillon saoudien, et du Senegal Prosperity, un tanker battant pavillon libérien.

L’agence maritime britannique UKMTO avait de son côté indiqué mardi matin qu’un navire avait été touché par trois «projectiles inconnus» alors qu’il quittait le détroit, précisant qu’«aucune victime ni impact environnemental n’ont été signalés». La société de sécurité maritime Vanguard Tech a de son côté indiqué que des roquettes avaient touché l’un des navires au niveau du bordé bâbord, de la salle des machines et d’un ballast, provoquant une perte des communications à bord.

Aucune revendication n’a été formulée dans l’immédiat et l’origine des projectiles n’a pas été établie avec certitude par les agences maritimes.

Le détroit d’Ormuz sous contrôle iranien depuis février

Cet incident intervient dans un contexte de fortes tensions autour du détroit d’Ormuz, par lequel transitait avant la crise près d’un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole. Depuis fin février 2026, l’Iran contrôle de facto cette voie maritime à la suite de frappes militaires israélo-américaines contre son territoire, et exige depuis le paiement de droits de passage aux navires qui l’empruntent. Téhéran a par ailleurs ciblé à plusieurs reprises des bâtiments qu’il accuse de chercher à éviter la route qu’il impose.

Ces attaques répétées ont contribué à l’effondrement du cessez-le-feu conclu en avril 2026 entre Washington et Téhéran, malgré des tentatives de médiation notamment portées par le Qatar et Oman.