Espagne: plus de 5000 décès attribuables à la chaleur depuis le 1er juin, un record depuis 2015

Selon les données de l'Institut de santé Carlos III consultées mardi par l'AFP, plus de 5100 décès ont été attribués à la chaleur en Espagne entre juin et août 2026, un chiffre supérieur au précédent record de 2022.

Plus de 5000 décès attribuables à la chaleur ont été recensés en Espagne entre le 1er juin et le 31 août 2026, un record sur cette période depuis le début de la compilation de ces données par l’Institut de santé Carlos III en 2015, selon des chiffres consultés mardi par l’AFP.

Cet institut public basé à Madrid a attribué à la chaleur 2149 décès au mois d’août, 2025 en juillet et 937 en juin, soit un total de 5111 décès sur ces trois mois. Le précédent record sur cette période datait de 2022, avec 4652 morts attribuables à la chaleur.

Ce bilan confirme l’ampleur d’un été 2026 particulièrement éprouvant sur le plan climatique dans la péninsule ibérique. Juillet 2026 a été le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré en Espagne, à égalité avec juillet 2022, et le plus sec depuis le début des relevés météorologiques en 1961, selon l’Agence nationale de météorologie (Aemet).

Les données de mortalité liée à la chaleur sont calculées par le système de surveillance MoMo (Monitoring de la Mortalidad), qui compare quotidiennement le nombre de décès observés à une moyenne historique, en tenant compte des températures relevées par l’Aemet.

Une hausse continue depuis plusieurs années

Le nombre de décès attribués à la chaleur avait déjà fortement augmenté ces dernières années en Espagne, avec 3651 décès sur la même période en 2025 et 1977 en 2024. Les personnes de plus de 65 ans restent les plus vulnérables face aux épisodes de canicule, qui se multiplient et s’intensifient sous l’effet du changement climatique.

La vague de chaleur de 2003, qui avait fait environ 13 000 morts en Espagne, avait conduit le ministère de la Santé à mettre en place un plan national de prévention des risques liés aux fortes chaleurs, régulièrement renforcé depuis.