Manchester : attaque au couteau près d’une synagogue, quatre blessés selon la police

En Brève

Jeudi 2 octobre, une attaque au couteau a eu lieu à l’extérieur d’une synagogue, sur Middleton Road dans le quartier de Crumpsall, au nord de Manchester (Angleterre), a indiqué la police locale. Les services de secours, qualifiant l’événement d’« incident majeur », sont intervenus sur place ; la police, citée par l’AFP, fait état de quatre blessés. Les forces de l’ordre auraient tiré sur le suspect.