Mamy Ravatomanga, homme d’affaires malgache, arrêté à Maurice

En Brève

La suite après la publicité

À Maurice, la Commission des crimes financiers a informé l’homme d’affaires malgache Mamy Ravatomanga — proche de l’ex-président Andry Rajoelina — qu’il est placé en état d’arrestation pour détournement de fonds et blanchiment d’argent. Hospitalisé depuis une semaine, il demeure en clinique privée sous étroite surveillance. Son épouse, Ramy Ravatomanga (Ramy Nivo Haingonirina Rakotoniary ep Ravatomanga), a été entendue vendredi 24 octobre au matin par les enquêteurs, tandis que le chauffeur du couple a été interrogé dans l’après-midi. Mamy Ravatomanga était arrivé à Maurice par jet privé le 11 octobre, dans des circonstances jugées troubles.