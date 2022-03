Mali: un drone de l’armée tombe en panne en pleine mission de reconnaissance

Alors que l’armée malienne a entrepris des opérations offensives contre les terroristes, elle fait également usage de drones pour surveiller leurs déplacements. Un de ces drones est tombé en panne en mission et a dû faire un atterrissage en parachute.

Selon un communiqué de l’armée malienne, un des ses drones de surveillance a connu un dysfonctionnement en plein exercice d’entrainement et l’appareil a dû atterrir en catastrophe dans un village.

« L’Etat-major Général des Armées (EMGA) porte à la connaissance de l’opinion que lors d’un vol d’entrainement, un drone non armé a fait un atterrissage de précaution avec un parachute de secours près du village de Fanakôdjalan à environ 13 km à l’Est de Ouélessébougou », a indiqué l’Etat-major de l’armée malienne dans son communiqué mercredi. Dans la même note, l’armée indique que « cette activité n’a représenté aucun danger pour les populations riveraines. Ledit drone a été récupéré et aucun dégât n’est à déplorer ». L’armé a, par la même occasion, remercié les populations de la localité « pour leur franche collaboration et les invite à plus de vigilance et de soutien en faveur des Forces Armées Maliennes ».

Le Mali est en proie à une insurrection djihadiste depuis environ une dizaine d’années et malgré la présence des forces françaises et européennes dans cette partie du Sahel, les attaques se sont rependues vers les autres pays de la région. Les autorités maliennes ont finalement décidé de passer à l’offensive et de mettre fin aux activités des terroristes, après que leurs relations avec la France se sont dégradées. Paris a décidé de rappeler ses soldats dans le pays.