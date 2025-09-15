Mali : JNIM revendique une attaque sur l’axe Kayes-Bamako

L’armée malienne a été visée dimanche par une attaque dans la région de Kayes, revendiquée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).

Selon un communiqué de l’armée, le convoi de transport de carburant visé, escorté par les forces maliennes sur l’axe Kayes-Bamako entre Lakamané et Kaniera, a été incendié. Des opérations de ratissage ont été immédiatement lancées pour retrouver les assaillants. L’armée appelle les populations à rester vigilantes et réaffirme sa détermination à sécuriser le territoire.

Quelques jours auparavant, le 10 septembre, plusieurs camions-citernes avaient été escortés sans incident sur le même axe, illustrant la fragilité de la sécurisation dans la région malgré des opérations militaires renforcées. Le 9 septembre, une frappe aérienne à Mousafa et une mission de reconnaissance à Lambatara avaient permis d’éliminer plusieurs combattants et d’arrêter quatre suspects.

Le colonel-major Souleymane Dembélé, porte-parole de l’armée, avertit que les groupes armés multiplient les nouvelles tactiques, drones, engins explosifs improvisés et attaques ciblant les civils, pour perturber la circulation sur cet axe stratégique.

Vital pour l’économie malienne, l’axe Kayes-Bamako transporte notamment les exportations sénégalaises vers le Mali. En 2024, le Mali a importé plus de 802 milliards de francs CFA de biens en provenance du Sénégal, soit plus de la moitié des ventes de Dakar vers l’Afrique et près de 21 % de ses exportations totales.