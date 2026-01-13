Mali : naufrage d’une pirogue dans le nord, plusieurs morts et disparus

Un naufrage sur le fleuve Niger, dans la région de Tombouctou, a entraîné plusieurs décès et disparitions parmi les quelque cinquante passagers d’une pirogue dans la nuit du jeudi 8 janvier. Les autorités attribuent l’accident au non-respect des règles de navigation fluviale.

L’accident s’est produit vers 22 heures, en face de la ville de Diré, au nord du Mali. La pirogue transportait environ cinquante personnes avec leurs bagages lorsqu’elle a chaviré, selon un communiqué publié lundi par le gouverneur régional. Quatre jours après l’incident, les autorités signalent plusieurs morts et des personnes toujours portées disparues, sans fournir de chiffres précis.

Les premières investigations indiquent que les passagers revenaient de la foire de Bourem Sidi Amar, dans la même région. Le gouverneur a précisé que le naufrage résulterait du non-respect des règles de navigation par le conducteur de la pirogue. Outre les pertes humaines, d’importants dégâts matériels ont également été constatés.

Dans le nord du Mali, les pirogues restent un moyen de transport essentiel pour relier les localités situées le long du fleuve Niger et de ses affluents. Le fleuve s’étend sur près de 1 750 kilomètres, reliant les zones humides du sud aux régions désertiques du nord. Le manque d’infrastructures routières et l’insécurité renforcent la dépendance des populations à la navigation fluviale.