Mali : les chasseurs dozos en première ligne face aux jihadistes du Jnim à Bandiagara

Le 4 février 2026, une attaque meurtrière attribuée au groupe jihadiste Jnim a visé la localité de Kendié, située dans la région de Bandiagara, au Mali. La cible de cette offensive était une position tenue par Dan Na Ambassagou, une milice composée de chasseurs traditionnels dozos. Ce groupe est engagé dans la lutte contre les jihadistes dans la zone.

Dan Na Ambassagou est présenté comme le dernier rempart face au Jnim dans cette portion du pays. Depuis plusieurs mois, les forces maliennes et le Jnim n’ont pas eu d’affrontements dans la région de Bandiagara. L’intervention du 4 février 2026 est qualifiée de meurtrière par les sources faisant état de l’événement. L’attaque a pris pour objectif une position liée à Dan Na Ambassagou à Kendié, dans le cercle de Bandiagara.

La milice visée regroupe des dozos, chasseurs traditionnels impliqués dans des actions contre les groupes armés islamistes dans la région. Selon les éléments disponibles, Dan Na Ambassagou assure actuellement un rôle de protection face aux opérations du Jnim dans ce secteur.

Par ailleurs, il est indiqué que, depuis plusieurs mois, les combats directs entre les forces maliennes régulières et le Jnim se sont interrompus dans la région de Bandiagara, laissant Dan Na Ambassagou comme l’acteur principal engagé contre le groupe jihadiste sur place.