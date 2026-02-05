Mali : le journaliste Youssouf Sissoko emprisonné pour un article critique sur le président du Niger

Le jeudi 5 février, les autorités maliennes ont interpellé Youssouf Sissoko, responsable de la publication du journal L’Alternance. Il a ensuite été présenté au procureur et placé sous mandat de dépôt.

La mise en examen vise notamment le chef du titre pour « offense à un chef d’État étranger ». Cette procédure intervient après la parution d’un article du journal qui mettait en doute des affirmations attribuées au président nigérien Abdourahamane Tiani.

Le Niger est cité comme partenaire du Mali au sein de l’AES, l’Alliance des États du Sahel.