Mali : Air France ferme définitivement ses portes à Bamako

Air France fermera définitivement sa représentation locale à Bamako le 30 juin 2026, près de trois ans après la suspension de ses vols vers le Mali. Cette décision marque une nouvelle étape dans le recul de la présence française dans le pays, sur fond de tensions diplomatiques.

Air France a annoncé la fermeture définitive de sa représentation locale au Mali à compter du 30 juin 2026, selon une correspondance datée du 15 juin et révélée par l’Agence France-Presse. Le courrier, signé par la directrice pays, Awa Traoré Diakité, est adressé à la société ATS, partenaire commercial local de la compagnie. Air France ne précise pas les raisons de cette décision.

La fermeture met fin à plusieurs décennies de présence opérationnelle directe à Bamako. Les services destinés aux agences de voyages et aux passagers seront transférés vers une plateforme en ligne centralisée du groupe Air France-KLM. Aucune information n’a été communiquée sur le nombre d’employés locaux concernés ni sur les mesures d’accompagnement prévues.

Air France avait suspendu le 7 août 2023 l’ensemble de ses vols vers les trois capitales sahéliennes : Bamako (sept fréquences hebdomadaires), Ouagadougou (cinq) et Niamey (quatre), après la fermeture de l’espace aérien nigérien consécutive au coup d’État du 26 juillet 2023. Deux mois plus tard, les autorités de transition maliennes n’avaient pas autorisé la reprise de la desserte de Bamako. La représentation locale, privée de son activité commerciale principale, ne fonctionnait depuis lors que comme une structure administrative résiduelle.

Un choix souverain

La décision d’Air France intervient dans un contexte de contraction des liaisons aériennes entre l’Europe et le Mali. Corsair, seule compagnie française maintenant encore des vols vers Bamako, a suspendu ses liaisons le 27 mai, jusqu’au 26 juin au moins, après des attaques coordonnées du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) jusque dans la capitale malienne. Depuis le 30 avril, plusieurs organisations terroristes imposent un blocus routier autour de Bamako, qui a conduit une dizaine de compagnies de transport terrestre à interrompre leurs liaisons.

En avril, la France avait appelé ses ressortissants présents au Mali à quitter le pays par les vols encore disponibles. Turkish Airlines reste l’une des rares compagnies internationales à maintenir une desserte de Bamako, via Istanbul, aux côtés de transporteurs régionaux.

La fermeture du bureau d’Air France s’inscrit dans un désengagement plus large des opérateurs économiques français au Mali depuis les coups d’État de 2020 et 2021. Les relations diplomatiques entre Paris et Bamako se sont fortement dégradées, les autorités de transition ayant exigé le retrait des forces militaires françaises et dénoncé plusieurs accords de coopération. Cette rupture aérienne prolonge celles déjà observées au Burkina Faso et au Niger, où Air France n’a pas repris ses vols depuis août 2023.