Malawi: Peter Mutharika reprend la présidence après une victoire décisive

Peter Mutharika a été élu président du Malawi après avoir obtenu la majorité des suffrages lors des élections organisées la semaine dernière.

La commission électorale a annoncé que l’ancien chef de l’État recueillait 56,8 % des voix, confirmant ainsi sa victoire sur le président sortant Lazarus Chakwera, qui a reconnu sa défaite avant même la proclamation officielle des résultats.

Cinq ans après avoir quitté le pouvoir, Mutharika s’apprête à diriger à nouveau le pays. Dans une allocution télévisée, Lazarus Chakwera a salué le travail de la commission électorale et a demandé que les anomalies signalées dans certaines circonscriptions soient examinées de manière complète et transparente. Il a toutefois reconnu que l’avance de son rival était insurmontable, ouvrant la voie à un transfert pacifique du pouvoir.

Les chiffres provisoires avaient déjà montré une avance confortable pour Mutharika, avec plus de 60 % des suffrages contre environ un tiers pour Chakwera. La confirmation officielle situe sa part à 56,8 %, tandis que le président sortant obtient 33 % des votes exprimés le 16 septembre.

Pasteur évangélique âgé de 70 ans, Lazarus Chakwera avait accédé au pouvoir après l’annulation des élections de 2019. Son mandat aura été marqué par des difficultés économiques considérables, avec plus de 70 % de la population vivant avec moins de deux dollars par jour, un facteur qui a probablement influencé le choix des électeurs.

Le nouveau président, confronté à une situation économique délicate, devra rapidement relancer l’économie nationale, caractérisée par une inflation supérieure à 30 %, des pénuries de carburant et une dette publique record. La relance de l’agriculture et la sécurité alimentaire figurent également parmi ses priorités. Selon le politologue Boniface Dulani, cette victoire reflète davantage une sanction contre le mandat de Chakwera qu’un soutien massif à Mutharika.

Le porte-parole du Parti progressiste démocrate, Shadrick Namalomba, estime que le gouvernement sortant a échoué dans la gestion de l’économie et de la corruption, et considère que Peter Mutharika devra restaurer la stabilité et promouvoir une politique de tolérance zéro envers les pratiques corruptives.

La tâche s’annonce complexe, car le président élu devra aussi regagner la confiance des bailleurs internationaux et trouver les moyens de financer ses engagements sociaux, tels que la gratuité de l’enseignement secondaire et des subventions agricoles.