Mairie de Toffo: le préfet de l’Atlantique bloque deux décisions du maire Bibiane Soglo Adamazé

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Décentralisation
Décentralisation Ph: BWT
Le préfet du département de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, a décidé de suspendre deux arrêtés pris par la maire de Toffo, Bibiane Soglo Adamazé.

Ces arrêtés, datés des 12 et 19 août 2025, concernaient la désignation de nouveaux présidents de commissions permanentes au sein du conseil communal.

Selon l’arrêté préfectoral N°3/ATL/2025D/3367/SG/STCCD/SA, la mesure fait suite à plusieurs irrégularités relevées lors de la session extraordinaire du 11 août 2025. Parmi les anomalies pointées, figurent l’absence de la liste de présence indispensable à la validation des délibérations , un climat tendu marqué par une motion de défiance, ainsi que la soustraction de certaines feuilles de présence et divers manquements aux règles administratives.

Ces dysfonctionnements ont été relevés par le comité technique départemental chargé du contrôle de la légalité des actes communaux, réuni les 14 et 20 août 2025. Sur la base de ses conclusions, le préfet a saisi, le 20 août, le tribunal de première instance de deuxième classe d’Allada afin de demander l’annulation pure et simple des deux arrêtés, pour « illégalité et trouble à l’ordre public ».

La maire de Toffo a été notifiée par le greffier en chef du tribunal et devra présenter ses arguments au plus tard le jeudi 28 août 2025.

