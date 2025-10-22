Mahdieh Esfandiari : l’Iran annonce sa libération conditionnelle en France

En Brève

Les autorités iraniennes ont annoncé, mercredi 22 octobre, la libération conditionnelle de Mahdieh Esfandiari, ressortissante iranienne arrêtée en France en février pour apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. La justice française n’a pas confirmé cette mise en liberté dans l’immédiat. Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères s’est félicité de la décision du juge de placer Mme Esfandiari sous contrôle judiciaire et a indiqué qu’il poursuivrait ses efforts jusqu’à son retour au pays.