Madrid : plusieurs portés disparus après l’effondrement partiel d’un immeuble en travaux

En Brève

L’effondrement partiel d’un immeuble survenu mardi 7 octobre dans le centre de Madrid a fait environ dix blessés et laisse quatre personnes toujours portées disparues, a annoncé sur place le préfet de la région de Madrid, Francisco Martín Aguirre; selon ses déclarations, quatre ouvriers travaillant sur le chantier sont actuellement disparus et, parmi les blessés — principalement légers —, l’un présente des fractures et son état est plus sérieux.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ